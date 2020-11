Tragedia a Zungoli, una neonata di un mese non ce l’ha fatta. Era ricoverata al Cardarelli di Napoli, problemi respiratori per la piccola. Domenica scorsa era stata trasferita in elicottero dal Frangipane di Ariano all’ospedale del capoluogo partenopeo. Era risultata negativa al Covid. Scossa tutta la comunità zungolese e non solo.

adsense – Responsive – Post Articolo