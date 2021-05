NON È PIU’. Avella, lutto Guido Della Croce

Ne danno il triste annuncio la moglie Gelsomina Borrelli, i figli Giuseppe, Antonio, Daniele, Domenico, Rosa Emilia e Paolo, genero Davide Middione, le nuore Paola Miele, Olimpia Raragosta e Clementina Picciocchi, i fratelli Domenico, Raffaele e Fiorenzo, le sorelle Maria, Angela, Gilda e Fulvia, il cognato Domenico Borrelli, nipoti, pronipoti e parenti tutti. La funzione religiosa in forma privata avrà luogo domani 8 maggio 2021 partendo dalla casa dell’Estinto in via Matteotti in Avella. Dopo il rito funebre sempre in forma privata si procederà per il cimitero di Sperone. Si dispensa dalle visite a casa per le norme Covid 19 in vigore.

