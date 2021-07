Ne danno il triste annuncio i figli Anna Maria e Serafino, la sorella Maria, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata avranno luogo domani 13 luglio 2021 alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via Circumvallazione per la chiesa di Sant’Elia in piazzale Sant’Elia in Sperone. Si dispensa dalle visite a casa.

