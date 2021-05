Nusco. Manifestazione di protesta dei lavoratori della locale RSA che chiedono risposte immediate dall’ASL di Avellino

Stamani è stata organizzata una manifestazione tenutasi all’esterno della struttura RSA di Nusco nel rispetto della normativa anticovid 19 a cui hanno partecipato, tra gli altri, molti lavoratori, alcune sigle sindacali ed il gruppo di minoranza “Ricominciamo da Nusco” al fine di tenere alta l’attenzione sulla grave situazione occupazionale e protestare per la mancanza di risposte ai loro problemi occupazionali. In questo periodo – evidenzia il capogruppo Avv. Francesco Biancaniello – andrebbero potenziate tutte le attività e strutture legate al mondo socio sanitario ma finora nessuna risposta è stata data dalla competente ASL di Avellino più volte sollecitata a fornire chiarimenti ed a dare garanzie sul futuro lavorativo degli operatori RSA. Ormai sono anni che la questione si trascina senza una reale e concreta soluzione. I lavoratori sono esasperati anche perché vedono la situazione peggiorare giorno per giorno ed i loro continui appelli rimanere inascoltati! Mancano ospiti e non si capisce per quale ragione l’ASL non ne invii di nuovi. In questo quadro, la situazione lavorativa è diventata molto pesante, poco personale impiegato rispetto alle potenzialità della struttura, turni massacranti e salari bassi alimentano tensione. Inoltre, la mancanza di una chiara politica dell’ASL riguardo il futuro della struttura alimenta instabilità facendo crescere senso di precarietà e frustrazione nei lavoratori. C’è anche tanta rabbia perché il personale RSA non merita questo trattamento in quanto loro svolgono un servizio che li vede, quotidianamente, impegnati nella delicata e professionale cura degli anziani, oltre a dover fronteggiare l’emergenza sanitaria mettendo a rischio la loro salute e quella delle loro famiglie. E’ arrivato il momento di risolvere una volta per tutte questa situazione che sembra prendere sempre più le sembianze di una vera e propria vertenza. Noi del gruppo di minoranza continueremo ad essere al fianco del personale della RSA e delle loro famiglie per questa vicenda che desta sempre più motivo di allarme e tensione sociale ed invitiamo – conclude l’avv. Francesco Biancaniello – tutti i lavoratori a non perdere la speranza e quindi a lottare e rimanere uniti per rivendicare con forza i loro diritti chiedendo un tavolo di mediazione in Prefettura e chiamando con insistenza la politica, gli amministratori, i responsabili istituzionali e contrattuali, oggi assenti, a fare la propria parte!

