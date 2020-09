Ofantina, Labruna (SI): «Ancora problemi sull’arteria, più impegno da parte di Provincia e Regione

– «Il sindaco di Sant’Andrea di Conza, Gerardo D’Angola, lancia l’ennesimo allarme sulla sicurezza dell’Ofantina. In campagna elettorale, sono intervenuta su questa questione e personalmente mi è capitato di assistere a uno dei tanti incidenti che si verificano con cadenza preoccupante», così Rita Labruna, esponente di Sinistra italiana reduce dalla campagna elettorale per le regionali con Terra.

«Il trasporto su gomma su questa tratta è intenso perché è l’unica alternativa per muoversi nelle aree interne. Dunque, torna più che mai attuale la discussione sull’importanza della tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio per la quale tante associazioni come InLocomotivi, Sponziamoci, Fondazione Fs e lo Sponzfest si sono spesi. Tante risorse investite per il solo uso turistico, che da solo non è assolutamente sufficiente».

«Sarebbe opportuno, ed era una delle mie proposte fatte in campagna elettorale, che la tratta sia fruibile in senso commerciale e per trasporto delle persone, da integrare con il progetto che il Sindaco del comune di Calitri, Michele Di Maio, sta portando avanti per la costruzione della tratta ferroviaria Eboli- Calitri».

«Più in generale, abbiamo bisogno di un sistema di trasporto pubblico, degno di questo nome, che sia in grado di fare rete tra trasporto passeggeri, trasporto commerciale e uso turistico».

«Allora, basta auto celebrazioni, per i consiglieri eletti e non solo, è arrivato il tempo di essere consequenziali alle cose dette in campagna elettorale».

