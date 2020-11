Online e-Covid Comunicazioni, la Piattaforma sull’andamento epidemiologico per i Sindaci campani

I Sindaci campani potranno consultare sulla piattaforma dedicata e-Covid Comunicazioni l’andamento epidemiologico del proprio Comune.

La piattaforma è parte del Sistema Informativo Sanitario della Regione Campania – Sinfonia realizzato da Soresa SpA.

“I primi cittadini campani – ha dichiarato il Presidente e AD di Soresa SpA, Prof. Corrado Cuccurullo – non dovranno più attendere comunicazioni dall’Unità di Crisi, ma potranno accedere in autonomia alla piattaforma dedicata e verificare i contagiati del loro territorio. e-Covid Comunicazione è uno strumento importante ideato per dare un supporto concreto alle amministrazioni locali campane che insieme a Regione Campania e agli operatori della sanità sono impegnati tutti i giorni per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Con l’attivazione della piattaforma e-Covid Comunicazioni non sarà più inviato, a mezzo e-mail, il report sull’andamento giornaliero dell’epidemia, recapitato agli indirizzi disponibili già a partire dallo scorso 21 ottobre.

