Pasqua 2020. La nota del Coordinatore Regione Campania per il M.I.D. Movimento Italiano Disabili

In occasione della ricorrenza della Santa Pasqua il Coordinatore Campania in rappresentanza del Mid Giovanni Esposito unitamente a tutti i Coordinatori, Coordinatrici provinciali e regionali e iscritti desideriamo porgere a tutti i diversamente abili e le loro famiglie i nostri auguri di una serena e Santa Pasqua di resurrezione oltre che il nostro contributo tenendoci pronti ad accogliere segnalazioni e domande o propositivi nel lanciare iniziative on-line tipo ad esempio in occasione della Pasqua ritrovarci sui nostri social tutti insieme appostando come immagine di copertina ai nostri account una foto con un uovo di Pasqua di augurio.

Giungano i nostri auguri ai sanitari medici e infermieri degli ospedali oltre che operatori del 118.

Desideriamo porgere virtualmente i nostri auguri a tutte le autorità rappresentative di governo tra cui Prefetti e Vice Prefetti della Campania oltre che forze dell’ordine che nonostante le festività effettuano controlli per il rispetto delle ordinanze a tutela della salute dei cittadini, auguri anche ai procuratori e vice delle varie procure che nonostante Il Corona Virus garantiscono la giusta legalità sui territori.

Il Coordinatore Campania Giovanni Esposito dichiara: Serena Santa Pasqua a tutti voi con la speranza che la resurrezione del Signore possa scendere su tutti noi e far cessare questa pandemia, colgo l’occasione per porgere la nostra vicinanza e cordoglio a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari per il Virus.

Serena Pasqua anche agli organi di informazione tutti che dall’ inizio della pandemia a tutt’oggi con grande sacrificio ci tengono informati sull’evoluzione della pandemia in tempi celeri e sulle misure man mano adottate , a voi il nostro grazie.

Infine i nostri auguri anche a chi purtroppo non lavorando o ritrovandosi con le attività chiuse non potrà festeggiare come tanti altri la Pasqua.

Coordinatore Movimento Italiano Disabili Campania

Esposito Giovanni

