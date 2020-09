Appena eletta sindaco di Cervinara, lunedì il verdetto che l’ha vista prevalere su Domenico Cioffi (50,9% contro il 49,1), Caterina Lengua è risultata positiva al Coronavirus. Asintomatica e in isolamento domiciliare. Buone le sue condizioni. Aveva ordinato la chiusura degli uffici comunali per consentirne la sanificazione in seguito ad un caso verificatosi.

