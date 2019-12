Premio “Bassa Irpinia 2019” al primo cittadino di Camposano Francesco Barbato, Sindaco dell’anno

La giuria del premio “Bassa Irpinia 2019” ha ufficializzato il 15 esimo premio e ultimo dell’edizione numero sette della manifestazione che ogni anno premia le eccellenze del territorio e non poteva mancare il riconoscimento al politico dell’anno che è andato al sindaco di Camposano Francesco Barbato. La sua Camposano è denominata la piccola Svizzera poiché in tre anni di mandato, il paese, di circa 5000 abitanti, ha cambiato volto. Barbato è il sindaco della gente, eletto nelle elezioni del 2016, ogni giorno scende in strada per ascoltare le esigenze dei cittadini, si rimbocca le maniche, e più di una volta ha ripulito quelle stesse strade. Barbato oltra ad essere il primo cittadino è anche, giardiniere, vigile, operaio, e tanto altro ancora tutto per il bene della sua cittadina dell’area nolana. Entra in politica giovanissimo, dal 1985 al 1991 è consigliere comunale d’opposizione per il PSI di Camposano, nel 1992 diventa sindaco, ma alla fine del 1993 si dimette, anche in seguito a un attentato subito. Viene tuttavia rieletto sindaco nel 1994 e resta sindaco fino al 1998.

Alle elezioni politiche del 2008 viene eletto alla Camera dei deputati nella lista dell’Italia dei Valori nella Circoscrizione Campania 1.

È stato un deputato d’opposizione carismatico e senza peli sulla lingua: il 7 luglio 2010 durante una seduta della Camera dei deputati viene aggredito fisicamente da un gruppo di parlamentari del Popolo della Libertà, colpito al volto e trasportato in ospedale.

Dopo la parentesi alla Camera dei Deputati nel 2016 ritorna alle origini e si ricandida sindaco e viene eletto. Oggi è diventato un vero e proprio punto si riferimento e molti cittadini dei comuni limitrofi vorrebbero il proprio paese a modello Camposano.

La premiazione al sindaco dell’anno avverrà il prossimo 29 dicembre presso il teatro “Domenico Biancardi” di Avella laddove il sindaco Barbato racconterà il segreto del suo successo.