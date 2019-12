È calato da poco il sipario sulla settimana edizione del Premio Bassa Irpinia 2019 durante il quale sono state premiate le Eccellenze dell’anno. Vi mostriamo le foto più belle che sono state scattate dal fotografo ufficiale Carmine Felice Napolitano, presso il suo studio sito in Mugnano del Cardinale, in via Vittorio Emanuele, civ. 145, chi vorrà potrà farsi stampare la propria foto.





