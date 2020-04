Pulcinella (Angelo Iannelli) continua la sua sfida al Corona Virus tra solidarietà e vari contest.

Dopo il grande successo dei precedenti contest gastronomici “Io resto a casa e cucino le specialità” e ultimamente quello sulla tradizione del caffè napoletano stavolta l’instancabile e vulcanico attore, Angelo Iannelli, che nei giorni scorsi ha anche donato importanti messaggi di solidarietà e speranza in questo periodo di pandemia, per stare sempre vicino alle sue persone.

Infatti, Pulcinella ha lanciato un importante messaggio di solidarietà per i bambini malati di Fibrosi Cistica per la donazione di mascherine FFP3 essendo più vulnerabili a questo virus, poi alla zona rossa di Ariano Irpino e a Casola di Napoli. Stavolta, domenica 26 aprile, il percorso gastronomico sarà dedicato alla preparazione di torte, gelati, dessert, yogurt che avranno come base la fragola, frutto di eccellenza di questo periodo. Da sempre la fragola occupa un posto di rilievo nella nostra tradizione gastronomica locale e in questo momento il simpatico Pulcinella ha pensato di incentrare questa settimana il contest su tale frutto prelibato, già noto agli antichi Romani. Molti artisti, cantanti, imprenditori, giornalisti, intere famiglie con bambini, e molti amici si sfideranno a colpi di dolci per un’altra domenica all’insegna dell’allegria familiare antireclusione, che dura oramai da circa due mesi.

Il giudice di questo contest sarà il maestro pasticciere Aniello Esposito del Dolce & Caffè, un bar pasticceria che dal 2003 è un punto di riferimento per gli abitanti di Salerno con le sue preparazioni dolci e salate della gastronomia salernitana, che premierà diversi partecipanti. Attraverso i vari Contest gastronomici l’attore Angelo Iannelli ha sostituito le paure e l’ansia di questi giorni di restrizione in casa, per l’emergenza Covid-19, con queste belle iniziative per portare il buonumore a tutte le persone. Dietro a queste idee c’è il tentativo di sdrammatizzare una situazione molto seria, ma si tratta anche di trovare un modo per rasserenare l’anima e irridere il Coronavirus.

