QUADRELLE (AV). Covid19 – Assistenza alla popolazione grazie alla Croce Rossa, alle istituzioni locali e non: “Non restare indifferente alla Solidarietà”.

Si comunica che nel Nostro Comune è attivo a sostegno della Popolazione il Gruppo Volontari C.R.I in supporto all’ attività di Governo in questa emergenza al Commissario Prefettizio del Comune di Quadrelle, alla Parrocchia SS. Annunziata e altri Gruppi di Volontari.

Ringraziamo il Commissario Prefettizio i dipendenti Comunali per la logistica e Sussistenza ,il Parroco Don Franco Iannone e tutta la Cittadinanza per l’aiuto concreto, il Nostro compito e la Nostra Azione è rivolta alle persone bisognose del Nostro Paese.

– Ritiro impegnative dai medici e consegna medicinali a domicilio

– Spesa Alimentare per gli ultra 65enni e famiglie con disabili

-Raccolta Fondi per Azienda Ospedaliera G.Moscati Avellino

– Banco Alimentare (Raccolta e consegna per nuclei familiari in difficoltà)

– Appoggio ad altri Gruppi di Volontari per consegna mascherine e guanti

– Aiuto al Parroco Don Franco per consegna aiuti da Lui ritirati alla Comunità Parrocchiale.

Pertanto rinnoviamo i ringraziamenti a Tutti i Cittadini, il Commissario Prefettizio, il Parroco Don Franco Iannone e i Gruppi di Volontari che hanno donato le mascherine e guanti da Noi e sotto le direttive del Comitato Provinciale C.R.I e Commissario Prefettizio con mezzi comunali e personali abbiamo distribuito,grazie agli esercenti commerciali e operatori sanitari presenti sul territorio.

Vi ricordiamo di non uscire e in caso di Bisogno contattare i numeri del comune ,il numero verde della Croce Rossa oppure uno dei Nostri Volontari. Insieme si può e ne usciremo Vincenti. Restate in casa aiutateci ad aiutare.

