QUADRELLE. Comunicato stampa del gruppo Libera Mente

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE LIBERA-MENTE

Dopo le tante voci ricorse in questi giorni, Noi del gruppo LIBERA-MENTE ci sentiamo in dovere di fare alcuni chiarimenti:

1. Nessuno del gruppo ha rilasciato notizie o affermazioni riportate da alcune testate giornalistiche locali. Il gruppo ha rilasciato solo due comunicati ufficiali che sono: la nascita del gruppo e la scelta del capolista. Ricordiamo a tutti che l’unione tra tutti noi è nata per la volontà di lavoro e non per fare chiacchiere da bar!

2. La scelta di Antonio Capriglione come capolista è nata dalla condivisione di pensieri e progetti lungimiranti nel tempo per il nostro paese.

3. La candidatura di Pasquale Capriglione è stata annullata dallo stesso per difesa della famiglia. Non è stato assolutamente allontanato dal gruppo Quadrelle Civica, anzi più volte è stato pregato di non cedere ma la sua scelta è stata doverosa e rispettosa nei confronti della figura del fratello. Ricordiamo agli stessi che predicano bene e razzolano male, di lasciare libero ogni singolo cittadino evitando beghe di famiglia!

4. Alcuni membri della lista Quadrelle Civica hanno espressamente dichiarato di voler uscire dal gruppo perché incongrui al progetto. Nessuno ha messo in giro voci ma sono dichiarazioni rilasciate e testimoniate.

5. Chiariamo che nessuno dei componenti del gruppo citati nel precedente comunicato si è escluso anzi tutti ci stiamo impegnando per un cambiameno di cui Quadrelle ne ha fortemente bisogno.

6. Il nostro gruppo è da sempre aperto al confronto con tutti senza alcun veto nel segno dla trasparenza e lungimiranza, uno dei presupposti fondamentali su cui Libera-Mente poggia le basi della propria azione politica.

7. Il gruppo a oggi è l’unica squadra formata da persone prive di interessi personali ma bensì disposte a lavorare per il bene della comunità e affiatate nel creare relazioni sociali.

Il gruppo si dissocia pienamente da qualunque dichiarazione resa tramite la stampa locale non rispondente alla realtà fattuale, travisandone i contenuti.

Le prossime notizie saranno date solo attraverso comunicati ufficiali.

adsense – Responsive – Post Articolo