Quadrelle – I ringraziamenti del gruppo CRI Quadrelle COVID 19

“Fieri del lavoro svolto in 5 settimane“. Il gruppo C.R.I. Quadrelle comunica che, con il banco alimentare si è riusciti a distribuire 113 pacchi alimentari a più di 40 famiglie con la certezza che nessuno è restato solo. Ecco i ringraziamenti da parte dei responsabili dell’associazione mandamentale: “Abbiamo inoltre svolto soprattutto per persone anziane e immunodepresse altri 80 interventi di pronto farmaco/pronto spesa aiutandoli a #restareacasa, per un totale di 193 interventi. Il gruppo C.R.I. ringrazia in particolare due imprenditori locali per il contributo donato. Fornitura di derrate alimentari e detergenti per l’igiene della casa. Un grazie va anche al parroco don Franco Iannone che attraverso la Caritas è riuscito a farci avere diverse quantità di generi alimentari. Ci teniamo a ringraziare a tutti i cittadini che giorno per giorno hanno contribuito per il banco alimentare, un nostro grazie va anche al supermercato Acierno e all’Alimentari eredi Conte” per la loro disponibilità a collaborare al banco alimentare. La C.R.I. Quadrelle svolgerà attività’ anche nelle prossime settimane e invitiamo tutti a dare una mano, c’è ancora tanto da fare e tante famiglie ancora da aiutare quindi cari concittadini non restate indifferenti alla solidarietà noi c’è la stiamo mettendo tutta ma, senza di voi il nostro sforzo non basta. Potete aiutarci sempre con le stesse modalità che abbiamo utilizzato nelle ultime settimane”.

adsense – Responsive – Post Articolo