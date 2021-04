QUADRELLE. L’Asl conferma la decisione del sindaco Rozza sulla chiusura delle scuole fino a domani

“A seguito del parere acquisito all’Asl, per stabilire l’attuale situazione epidemiologica del nostro comune in relazione all’Ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 aprile, si precisa quanto segue: il parere conferma la nostra analisi dei dati e sottolinea un chiaro incremento di casi.

Ciò nonostante si rende necessario riformulare la suddetta ordinanza, richiamando al suo interno detto parere e prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a Sabato 10 aprile e non più fino a martedì 13 Aprile, così come richiamato nel parere dell’Asl”.

Lo scrive il sindaco Simone Rozza sul suo profilo facebook.

