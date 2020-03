Raccolta fondi Assofrutti – Emergenza epidemiologica da Coronavirus

In questo momento di particolare difficoltà per la nazione vogliamo dare un ulteriore segnale di sensibilità e solidarietà verso la comunità in cui viviamo.

Assofrutti – Organizzazione di Produttori frutta in guscio ha deciso di promuovere una raccolta fondi per l’acquisto di macchinari e attrezzature per il potenziamento dell’Ospedale Belcolle e di sostenere la Asl di Viterbo per affrontare questa emergenza.

Il primo obiettivo è raggiungere l’importo di euro 22.000 per l’acquisto di una Sonda transesofagea TEE omniplana iQ matrix, multifrequenza,larga banda da collegare agli ecotomografi che ha in dotazione la Asl di Viterbo per il potenziamento del reparto di terapia intensiva.

Invitiamo i nostri soci, le aziende amiche e tutti quelli che hanno il cuore a forma di nocciola a fare una donazione ed estendere l’invito a tutti quelli che desiderano partecipare.

Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente dedicato all’emergenza intestato a:

Assofrutti Srl Fabbisogno COVID-19″

IBAN: IT 20 H 08931 72970 000040012281

causale: “DONAZIONE EMERGENZA COVID-19”

Ringraziamo la Banca Lazio Nord che non applicherà commissioni sui bonifici per le donazioni effettuate su questo conto dedicato.

