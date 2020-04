Raccolta fondi di FdI del Baianese per il Moscati di Avellino

Si è conclusa la raccolta fondi da destinare, causa emergenza Covid-19,all’ospedale Moscati di Avellino. Di seguito allegato del bonifico on line effettuato sul c/c dedicato. All’uopo si vuole ringraziare l’associazione “Svegliamoci ” di Sperone presieduta da Pasquale Muccio, che ha aderito, contribuendo, alla nostra iniziativa a favore del Moscati. Inoltre un abbraccio fortissimo va a tutti i tesserati, simpatizzanti e protagonisti della società civile che hanno aderito alla nostra iniziativa. Certi di aver fatto quel minimo gesto atto alla contribuzione per la lotta al temibile coronavirus restiamo consapevoli che il male al più presto sarà debellato. Soprattutto riteniamo, ancor di più nel combatterlo, di consigliare a tutti, vivamente, di restare ancora a casa, limitando al massimo le uscite. Si coglie l’occasione per fare gli auguri a tutti di una Buona domenica delle palme.

