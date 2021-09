Roccabascerana. Ecco la mostra della pittura

Prosegue senza sosta la III edizione del Premio VIAN. Questa del 2021 è un’edizione che ha segnato una vera e propria frattura con il passato, nel senso più positivo del termine. Un’evoluzione dedicata a tutte le forme d’arte. Dal 16 settembre al 2 ottobre si potrà, infatti, visitare una mostra di pittura dell’artista Stefano Bonavita dal titolo “L’Essere dell’umano”. Pittura e non solo. Grazie alla preziosa collaborazione della Proloco di Roccabascerana, alla visione dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Del Grosso e alla ideazione progettuale del direttore artistico Renato Maffei, il 16 settembre verrà inaugurata, oltre alla personale di Bonavita, anche la mostra fotografica “Roccabascerana a colori”. Protagonisti i più significativi scorci proprio del comune della valle caudina, con le fotografie di Arturo Gargiulo, Mario Donisi, Franco Testaverde e Pino Pagnozzi. Preziosa è stata la collaborazione del laboratorio fotografico di Enzo Pagnozzi. “Stefano Bonavita esprime evidentemente contrastanti sentimenti dell’essere umano, ma che rappresentano proprio l’essere di ciascuno di noi. I nostri pregi e i nostri difetti, ma soprattutto le nostre emozioni, positive e negative. I suoi dipinti dai colori caldi e freddi, contrasti e colori rappresentano un viaggio introspettivo con un occhio esterno. Ciascuno di noi – prosegue il direttore artistico – può rivedersi e può rivedere il proprio stare nel mondo, da soli o in compagnia, ma esserci”. Questa mostra rappresenta il gran finale del finanziamento POC concesso dalla Regione Campania per i grandi eventi del territorio. Roccabascerana è stata destinataria di questo tipo di attenzione della Regione Campania e può annoverarsi tra i Grandi Eventi di importanza nazionale. Dopo il successo del grande concerto dell’Orchestra sinfonica Bulgaria Classic diretta del M° Antonino Armagno e dello spettacolo teatrale della compagnia Enigma o.d.v., l’Amministrazione Comunale il 16 settembre avrà la possibilità di far conoscere anche la nuova Biblioteca Comunale, istituita all’interno della struttura “Centro Arti e Cultura” nella frazione Cassano Caudino di Roccabascerana. “Quale miglior luogo per ospitare la mostra di Bonavita, la mostra fotografica su Roccabascerana e la Biblioteca comunale se non il centro che porta il nome delle Arti e della Cultura quali elementi volano per lo sviluppo del territorio” – dichiara il Sindaco Roberto Del Grosso. Appuntamento imperdibile, quindi, quello di giovedì 16 settembre alle ore 18.30 presso il Centro “Arti e Cultura” di Cassano Caudino.

