ROCCARAINOLA. Terzo anniversario da diacono per Giovanni Prevete

Ieri presso il Santuario di Sant’Agnello Abbate in Gargani del comune di Roccarainola Giovanni Prevete ed altri Sei diaconi della nostra diocesi lodano il Signore per il dono di grazia ricevuto in occasione del terzo anno dell’ordinazione diaconale ricevuta dal Vescovo di Nola Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Marino. La cerimonia è stata officiata dal parroco don Carlo Giuliano ed accompagnata da un magnifico trio di artisti soprano con clarinetto ed organo.

