ROCCARAINOLA. Il manifesto di don Vincenzo Ragone ai fedeli

• La Chiesa dal Lunedì al Sabato sarà aperta per la preghiera personale dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. La Domenica solo dalle 8,30 alle 10,30 • Il Parroco senza la presenza del popolo e a porte chiuse dal Lunedì al Sabato, reciterà il Santo Rosario alle ore 18,30 e celebrerà la Messa alle ore 19,00 (i fedeli nelle loro case potranno partecipare con la preghiera personale o potranno ascoltare tramite le trombe esterne della Chiesa • Il Parroco senza la presenza del popolo e a porte chiuse la Domenica , celebrerà due Messe alle ore 8,00 e alle ore 11,00 (i fedeli nelle loro case potranno partecipare con la preghiera personale o potranno unirsi alla diretta Facebook “ Parrocchia San Giovanni Battista Roccarainola ” (anzi vi chiedo di iscrivervi a questa pagina) oppure tramite le trombe esterne della Chiesa . La Messa delle ore 11,00 preceduta alle 10,30 dal Rosario sempre per via Facebook e ascoltato tramite le trombe esterne. • Anche la Messa del Sabato sera sarà trasmessa tramite Facebook • Il Venerdì sera, anche senza popolo, i l Parroco celebra la Via Crucis in diretta Facebook • Non si possono in questo periodo celebrare ne Esequie, ne Settimi, ne Anniversari • C è la sospensione dei Sacramenti. Sono sospese tutte le attività pastorali e le Benedizione delle Famiglie