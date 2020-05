Anche Roccarainola e la Parrocchia di San Giovanni Battista retta dal parroco Don Vincenzo Ragone, si è adeguata alle disposizioni previste per ritornare ad accogliere i fedeli. Tutto è stato predisposto per garantire la massima sicurezza, quale il distanziamento sociale, entrata e uscita separata, disifettante e quant’altro serve per evitare rischi di contagi. La Parrocchia potrà secondo le nuove disposizioni accogliere massimo 42 fedeli.

