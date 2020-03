ROCCARAINOLA. Primo caso di positività in paese.

E’ risultata positiva al Conoravirus la donna di Roccarainola che era stata ricoverata per aver i sintomi della malattia. Dopo la conferma è scattato il protocollo ministeriale per ricostruire tutti i contatti avuti dalla donna nei giorni scorsi. Ecco l’annuncio data dal sindaco del comune dell’area nolana.

“Carissimi concittadini, debbo informarvi che, purtroppo, l’esito del test del tampone effettuato sulla nostra concittadina ricoverata, ha avuto esito positivo. Stiamo predisponendo tutte le precauzioni dovute per il primo caso di COVID-19 nel nostro paese. La famiglia era già in isolamento e da adesso sarà messa in quarantena. Vi terremo aggiornati costantemente.

Le autorità sanitarie stanno già procedendo ad una ricostruzione di tutti i contatti che la signora ha avuto dal primo marzo ad oggi, per la quarantena. In ogni caso, chiunque abbia avuto contatti con le famiglie REGA e ROMANO, per motivi familiari, lavorativi, ricreativi e di svago, è invitato a CONTATTARE IMMEDIATAMENTE i seguenti numeri: 3296509004 – 3458468844

Nel caso si dovessero manifestare sintomi comuni del coronavirus (febbre oltre 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, tosse) contattate IMMEDIATAMENTE le autorità sanitarie.

Chiaramente ci auguriamo che la vicenda possa avere un risvolto felice, ma nel frattempo adotteremo tutte le misure che la natura del caso impone.

Cari concittadini rinnovo ancora il mio invito a restare in casa, rispettando rigorosamente, tutte le misure adottate per la prevenzione ed il controllo della diffusione del coronavirus.

Debbo registrare, invece, che nonostante le continue raccomandazioni, sono ancora troppe le persone che circolano per strada senza motivi validi.

Il Sindaco

Giuseppe Russo

