“Sacco di Babbo Natale” a Casamarciano. Eventi fino al 6 gennaio

Eventi che rientrano tra le iniziative realizzate dalla Civica Amministrazione rappresentata dal sindaco, Avv. Andrea Manzi. Si è iniziato, secondo programma il 15 dicembre alle ore 19,30 in Piazza Umberto I, (al lato del Palazzo municipale e di fronte alla Parrocchia di San Clemente Papa) con ‘Sono Mo’ ossia concerto di Musica Napoletana con il maestro Biagio Fortunato al pianoforte, Fabiana Gabrielli voce e il maestro Biagio Castagnin al Sax, che ha visto esibirsi con i nuovi talenti dell’Australia F. Shubert di Biagio Fortunato con la partecipazione straordinaria della band di Biagio Castagnini “Over the Music”. Il 19 dicembre alle 10,30 in campo sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Costantini’ con Free Plastic, ossia gli auguri per le feste degli alunni.

Il 21 dicembre, questa sera, nella Chiesa parrocchiale di San Clemente Papa in piazza Umberto I, alle 19,30 esibizione della ‘Corale San Clemente’ che presenta gli ‘AUGURI di Natale’. Corale diretta dal maestro, Teresa Restaino.

Il 22 dicembre alle 10,30 in Piazza Monumento il Villaggio di Natale con ‘Hollywood Animazione.

Seguiranno altre manifestazioni fino al 6 gennaio 2020 pubblicate su apposito manifesto e volantino dove tutti i cittadini casamarcianesi saranno coinvolti con scenografia e luci natalizie che coinvolgono l’intera cittadina confinante con Nola. Manifestazioni come sottolineato promossa dalla Civica Amministrazione, scuola e associazioni. Eventi che senza dubbio rendono la cittadina un vero Villaggio per un atmosfera natalizia. (Nicola Valeri)

adsense – Responsive – Post Articolo