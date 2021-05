SAN MARTINO VALLE CAUDINA. Incidente mortale, muore agente di polizia in pensione

Mattinata domenicale tragica a San Martino Valle Caudina a causa di un terribile incidente stradale dove purtroppo ha perso la vita un 62enne del posto, agente di polizia in pensione. L’impatto tra due auto, una Volkswagen Golf guidata da un giovane di Cervinara che era in compagnia di altri quattro ragazzi e la Hyundai è stato violentissimo al punto che quest’ultima si è ribaltata. I soccorsi immediatamente giunti sul posto, purtroppo non hanno nulla potuto per salvare la vita al pensionato. Il suo cuore ha smesso di battere durante la corsa verso l’ospedale San Pio di Benevento nonostante i medici del 118 abbiano tentato di rianimarlo per lunghi minuti. Saranno ora i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio a dover fare luce sull’esatta dinamica del tragico incidente.

adsense – Responsive – Post Articolo