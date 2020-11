Sant’Angelo dei Lombardi. “90 secondi”, domenica, in anteprima, la proiezione del primo documentario dedicato al terremoto del 1980

Domani dalle 21.15 ci sarà, in anteprima esclusiva, la proiezione del docufilm “90 Secondi”, un documentario dedicato al racconto del tragico terremoto del 1980, nato con l’obiettivo di preservare la memoria di un momento che ha segnato l’Irpinia.

Per la prima volta il documentario racconta, con immagini e filmanti mai visti prima, il tragico evento del terremoto in Irpinia del 1980 raccontato come mai prima d’ora. Attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e dei protagonisti della scena politica dell’epoca il docufilm riporterà gli spettatori indietro ai quei giorni di grande dolore, che toccarono le coscienze dell’intera nazione, e che hanno poi condotto l’Irpinia verso una rinascita.

Il documentario, della durata di circa un’ora, sarà trasmesso a partire dalle 21:15 in diretta e in esclusiva sulla pagina Facebook del nostro Comune.

La visione sarà comunque possibile anche per chi non dispone di un account su Facebook utilizzando il link https://www.facebook.com/comunesantangelodeilomb/ .

Il documentario è stato prodotto da Giuseppe Rossi, giovane regista di Sant’Angelo dei Lombardi, con il patrocinio del Comune e del Forum dei Giovani di Sant’Angelo dei Lombardi. Produttore esecutivo è stato Charles A. Gargano.

