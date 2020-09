SANT’ANGELO DEI LOMBARDI. Un nuovo modello di sviluppo per il Sud: al via un ciclo di incontri di riflessione e di confronto sullo sviluppo del Mezzogiorno

Dopo l’appuntamento dello scorso 28 agosto – organizzato da Scabec S.p.A in collaborazione con il Comune e con la Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – prosegue il percorso di riflessione e di confronto avviato dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo per il sud.

Venerdì 4 settembre alle 18, all’Abbazia del Goleto, si terrà l’incontro “La cultura per un nuovo modello di sviluppo per il Sud” nel corso del quale il giornalista Generoso Picone dialogherà con il prof. Giovanni Solimine, irpino d’origine e professore ordinario di “Biblioteconomia” presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza e autore del libro “La cultura orizzontale”. Un momento di confronto sul ruolo che può e deve giocare la cultura per definire un nuovo modello di sviluppo del Mezzogiorno.

L’appuntamento del 4 settembre rappresenta il primo di una serie di incontri che si terranno fino a novembre ogni 15 giorni e nei quali si approfondiranno diversi temi di interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno. Protagonista dell’incontro successivo sarà il tema del ruolo della cittadinanza nelle aree interne nel periodo post Covid-19 per la crescita della comunità.

L’Amministrazione comunale

Sant’Angelo dei Lombardi

adsense – Responsive – Post Articolo