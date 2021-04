SANT’Oggi. Giovedì 1 aprile la chiesa festeggia santa Maria Egiziaca, sant’Ugo di Grenoble, san Lodovico Pavoni e beato Giuseppe Girotti

1 aprile la chiesa festeggia, nacque ad Alessandria d’Egitto nel 344, fuggì da casa all’età di 12 anni abbandonandosi ad una vita dissoluta, per 17 anni, guadagnandosi da vivere elemosinando e facendo la prostituta, anche se nella sua Vita si racconta di come spesso rifiutasse i soldi offerti per i propri favori sessuali. Un giorno vide una nave prossima a far rotta, con a bordo un inconsueto equipaggio. Chiese chi fossero e dove andassero. Le fu risposto che erano pellegrini diretti a Gerusalemme per la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, spinta dal desiderio di lasciare l’Egitto per visitare nuove terre, s’imbarcò con loro, seducendoli uno dopo l’altro. Accordatasi con alcuni marinai depravati, si imbarcò anch’ella, offrendo il proprio corpo come pagamento per il viaggio. Giunta a Gerusalemme si recò con i pellegrini alla Basilica della Resurrezione, ma, entrata nel nartece si accorse che una forza misteriosa le impediva di oltrepassare la soglia del tempio, perché indegna di ossequiare la croce di quel Cristo che con i suoi comportamenti lussuriosi tanto disprezzava. Resasi conto del motivo di quell’impedimento, si mise a pregare davanti all’icona della Madre di Dio e solo dopo riuscì ad entrare e ad adorare la Croce di Gesù. Uscendo, pregò nuovamente davanti alla stessa icona della Madre di Dio e sentì una voce che le disse «se attraverserai il fiume Giordano, troverai la pace». Uscì dalla chiesa e con l’elemosina offertale da un fedele comprò tre pani. Si incamminò in direzione del fiume Giordano, e verso sera giunse alla chiesa di San Giovanni Battista. Si lavò nelle acque del Giordano, si confessò e comunicò, e dopo aver mangiato la metà di uno dei tre pani, si addormentò sulla sponda del fiume. Il mattino successivo, risvegliatasi, passò il fiume e da allora visse, per 47 anni, nel deserto in assoluta solitudine, senza incontrare uomo o animale, si nutrì solo con l’erba che trovava sul suo cammino. Un giorno il monaco Zosimo, la incontrò durante un analogo pellegrinaggio da lui intrapreso per il periodo quaresimale. Si trovò innanzi a sé una donna molto magra, nuda e con lunghi capelli bianchi come la lana. Maria le chiese il suo mantello per coprirsi. Maria raccontò a Zosimo le circostanze che l’avevano portata a quel lungo pellegrinaggio e, per la seconda volta dall’arrivo in Palestina, ricevette l’Eucaristia. Terminato il racconto, Maria lo pregò di ritornare l’anno successivo, per portarle l’Eucarestia, dandogli appuntamento sulle rive del Giordano. Il monaco tornò, come aveva promesso, trovando la santa morta, con addosso lo stesso mantello che le aveva donato l’anno precedente. Leggenda vuole che un leone lo aiutò con i suoi artigli a scavare la fossa per seppellire il corpo di Maria; patrona delle prostitute pentite.