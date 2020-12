SANT’Oggi. Giovedì 24 dicembre la chiesa celebra sante Irma (o Irmina) di Treviri e Adele di Pfalzel e …

24 dicembre: beato Bartolomeo Maria Dal Monte, nacque a Bologna il 3 novem-bre 1726, da una famiglia benestante. Al battesimo, il giorno seguente, gli furono imposti i nomi di Bartolomeo, Carlo, Maria, Melchiorre. All’età di 6 anni, il 26 aprile 1733, ricevette il sacramento della Cresima dal cardinale Prospero Lam-bertini, arcivescovo di Bologna, che divenne poi papa Benedetto XIV. La vocazione sacerdotale incontrò l’aspra opposizione del padre. Bartolomeo, inco¬raggiato soprattutto dall’incontro con san Leonardo da Porto Maurizio e il suo metodo delle missioni, volle dedicarsi alla predicazione e si decise definitiva-mente per il sacerdozio. Seguito dal suo direttore spirituale, si preparò agli ordini maggiori del suddiaconato e del diaconato, ricevendo l’ordinazione sa¬cerdotale, il 20 dicembre 1749. Dopo i primi anni dedicati all’apprendimento dell’arte della predicazione, Bartolomeo Maria intraprese una straordinaria attività missionaria, prima nelle parrocchie della diocesi di Bologna e poi durante tutti i suoi 26 anni di generosa predicazione, allargò il suo campo d’azione in ben 62 diocesi dell’Italia Settentrionale e Centrale. Nel 1774, a 48 anni, fu chiamato dal cardinale Vicario di Roma a predicare la solenne missione in Piazza Navona e in preparazione dell’Anno Santo del 1775, di tenere gli esercizi spirituali al clero romano nella Chiesa del Gesù. Papa Pio VI voleva trattenerlo stabilmente a Roma, ma egli rifiutò per continuare la sua missione evangelizzatrice tra il popolo delle campagne. Utilizzando i beni ereditati dal padre, fondò la Pia Opera delle Missioni per dare solidità e continuità alle missioni al popolo, avvalendosi di sensibili e intelligenti collaboratori. Ma volle soprattutto che la sua Opera fosse una fucina di apostoli; sacedoti diocesani che in piena comunione col vescovo, fossero totalmente disponibili alla predicazione, convinto che non si poteva essere autodidatti nella difficile vita del predicatore. Creò delle strutture adatte per la formazione dei suoi collaboratori, dedicando loro interessanti scritti spirituali, redatti personalmente. Il 15 dicembre 1778, consumato dalla febbre, dovette interrompere la Santa Messa e la sua salute si aggravò irreparabilmente per complicazioni polmonari. Confortato dai Sacramenti e dalla visita dell’arcivescovo, morì, a Bologna, il 24 dicembre 1778.