SANT’Oggi. Lunedì 20 gennaio la chiesa celebra San Fabiano, San Sebastiano, beato Basilio Antonio Maria Moreau e …

20 gennaio: beato Angelo Paoli (al secolo Francesco Paoli), nacque ad Argigliano di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) il 1 settembre 1642. A 18 anni non ancora compiuti si presentò a monsignor Prospero Spinola, vescovo della diocesi di Luni e Sarzana, il quale gli conferisce gli Ordini Minori. Il 27 novembre 1660, Francesco e il fratello Tommaso bussarono alla porta del convento dei Padri Carmelitani di Cerignano, per essere accolti come religiosi. Date le ottime referenze furono ammessi senza difficoltà e dopo pochi giorni inviati a Siena per la vestizione e per l’anno di noviziato. A Francesco, secondo l’usanza del tempo, fu cambiato il nome in Angelo. Nel dicembre 1661, terminato il noviziato, partì per il Carmine di Pisa per iniziare gli studi filosofici della durata di cinque anni. Suddiacono il 20 dicembre 1665 e diacono il 19 dicembre 1666, fu trasferito al Carmine di Firenze per il corso teologico. Il 7 gennaio 1667 ordinato sacerdote. Angelo rimase a Firenze per circa sette anni distinguendosi per la profonda pietà, lo zelo e l’amore verso i più deboli e anche per le penitenze e le volontarie privazioni. Nell’agosto del 1674 fu mandato dai Superiori, per motivi di salute, in famiglia ad Argigliano, ma Angelo, invece, si ritirò sulle montagne che sovrastano il paese natale, conducendo vita eremitica e praticando penitenza in mezzo ai pastori. Ogni mattina, all’alba, saliva al Santuario di San Pellegrino in Alpe per celebrare la Santa Messa. Nel settembre 1674 partì per Pistoia per proseguire nelle cure e nel periodo di riposo. Ma anche qui nonostante lo stato di salute precario si adoperò a favore dei poveri e degli ammalati del locale ospedale. Fu richiamato a Firenze per ricoprire il delicato incarico di Maestro dei novizi. Poi parroco a Corniola di Empoli, di nuovo a Siena, a Montecatini, dove insegnò Grammatica, di nuovo a Pisa per un breve periodo ed infine il ritorno alla Casa madre, il Convento di Cerignano, nell’agosto 1683, con il compito di lettore, organista e sacrista. A Cerignano lasciò il suo giaciglio ad un povero legnaiolo, il falegname del convento, mentre lui si ritirò in una grotta a pregare e meditare. Il 12 maggio 1687 fu chiamato a Roma con l’incarico di Maestro dei novizi presso il Convento dei Santi Silvestro e Martino ai Monti, anche se il vero motivo sembra sia stato quello di riportare i confratelli all’osservanza della Regola. Tutto il suo tempo lo dedicò alla cura dei poveri e degli ammalati del vicino ospedale di San Giovanni in Laterano e all’ammaestramento dei novizi. Riuscì a sfamare trecento poveri al giorno che si assiepavano ogni mattina davanti al convento. Fra gli ammiratori di Padre Angelo c’erano cardinali, alti prelati, nobildonne ed egli utilizzò queste amicizie altolocate a fin di bene, per realizzare un suo progetto. Fondò un convalescenziario che aveva una forte connotazione sociale: lì i malati in attesa di guarire completamente, imparavano un mestiere per potersi inserire nella società e non essere di peso a nessuno. Inoltre visitò e porto conforto sovente ai carcerati. Morì a Roma all’età di 78 anni il 20 gennaio 1720.