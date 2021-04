SANT’Oggi. Lunedì 26 aprile la chiesa celebra Beata Vergine Maria del Buon Consiglio, santi Anacleto (Cleto) e Marcellino, san Pascasio Radberto e santi Guglielmo e Pellegrino

Oggi 26 aprile la chiesa celebra(Mater Boni Consilii), è uno dei titoli con cui viene invocata Maria, madre di Gesù. Le ragioni per cui a Maria ben si addice questo titolo furono esposte dal cardinale Serafino Cretoni nel decreto Ex quo Beatissima Vergine del 22 aprile 1903, emesso in occasione dell’inserimento, voluto da Leone XIII, dell’invocazione “Mater Boni Consilii, ora pro nobis” nelle litanie lauretane: «Dall’istante in cui la Beata Vergine Maria […] accettò […] l’eterno disegno di Dio e il mistero del Verbo Incarnato […] meritò di essere chiamata anche Madre del Buon Consiglio. Inoltre, ammaestrata dalla viva voce della Sapienza divina, quelle parole di Vita ricevute dal Figlio e conservate nel cuore, le riversava generosamente sul prossimo». Maria è colei che mostra il cammino e illumina le menti di pie donne, discepoli e apostoli di Gesù. Nel decreto si fa pure riferimento all’episodio delle nozze di Cana, durante le quali Maria pronuncia le ultime parole attribuitele dai Vangeli: «Fate quello che vi dirà», il più eccellente e vantaggioso dei consigli. Dalla croce, infine, Gesù si rivolge al discepolo dicendo «Ecco, tua Madre», invitando tutti i cristiani a seguire come figli la strada indicata da Maria, egregia consigliera. La tradizione attribuisce l’introduzione del titolo mariano di Mater Boni Consilii a papa Marco, al quale sarebbe da ascrivere l’evangelizzazione del territorio di Genazzano; l’erezione a Genazzan (Roma) o di una chiesa dedicata a Maria Mater Boni Consilii risalirebbe invece al pontificato di papa Sisto III e sarebbe da ricollegare al fatto che da quelle terre provenivano i beni utilizzati per finanziare la costruzione della basilica liberiana, Santa Maria Maggiore, a Roma. La chiesa della Madre del Buon Consiglio, per interessamento del principe Piero Giordano Colonna, con atto del 27 dicembre 1356 furono affidati ai frati eremitani di sant’Agostino. Il 25 aprile 1467, festa di san Marco, patrono di Genazzano, su una parete della chiesa “apparve mirabilmente” un dipinto, raffigurante la Vergine con il bambino Gesù, che abbraccia teneramente sua Madre, che era stato ricoperto in calce: l’immagine divenne presto oggetto di grande devozione popolare e si diffusero leggende secondo cui il dipinto sarebbe stato trasportato dagli angeli da Scutari (Albania) per sottrarlo ai turchi che stavano invadendo l’Albania. Dal titolo della chiesa, l’immagine prese il nome di Madre del Buon Consiglio.