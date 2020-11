SANT’Oggi. Martedì 17 novembre la chiesa celebra san Gregorio Taumaturgo, san Lazzaro di Costantinopoli, santa Hilda di Whitby, san Gregorio di Tours, santa Elisabetta d’Ungheria e sant’Ugo di Lincoln,

Oggi 17 novembre la chiesa celebra, nacque a Necesarea del Ponto (attuale Niksan in Turchia) verso il 213 d.C., da una nobile famiglia pagana, lo allevarono, assieme al fratello Atenodoro, nelle pagane superstizioni. Nella città natale studiò grammatica e retorica, imparò il latino e acquisì i primi elementi di giurisprudenza. In seguito si recò a Cesarea di Palestina, con il fratello, con l’idea di completare gli studi di diritto nella vicina Berito. Nella città palestinese i due fratelli incontrarono il maestro cristiano Origene di Alessandria, che a Cesarea aveva fondato una nuova scuola, dopo essere stato bandito da Alessandria d’Egitto. La conoscenza di Origene sconvolse i progetti dei due fratelli e determinò la loro conversione. Gregorio e Atenodoro rimasero a Cesarea per cinque anni, portando a compimento il ciclo di studi previsto dalla scuola di Origene. Dopo i cinque anni trascorsi a Cesarea i due fratelli fecero ritorno a Neocesarea, dove furono ritenuti entrambi degni dell’episcopato e destinati a reggere le sorti delle chiese del Ponto. Fu così che Gregorio divenne il primo vescovo di Neocesarea, la sua città natale, mentre s’ignora la sede episcopale di Atenodoro. Risale a questo periodo l’apparizione della Vergine Maria a san Gregorio Taumaturgo, la prima apparizione riconosciuta dalla Chiesa. Mentre egli passava la notte a riflettere sul discorso della fede e la sua mente era occupata da varie preoccupazioni, gli apparve in visione una figura umana dall’aspetto giovanile. Egli allora, spaventato a quella vista, scese dal letto e chiese chi fosse e per quale motivo fosse apparso. L’atro tranquillizzandolo gli rispose che era apparso per volontà divina, a causa delle controversie che si dibattevano nel suo ambiente, ad un certo punto il giovane protese la mano in avanti e gli mostrò con il dito puntato ciò che appariva al suo fianco. Gregorio in quell’istante vide una figura in abiti femminili, molto bella più di quanto possa vedersi umanamente. Ricevuta l’apparizione della Vergine, Gregorio affrontò con grande zelo pastorale la missione episcopale, ed è storicamente riconosciuto come “l’Apostolo del Ponto”, per l’estesa opera di evangelizzazione realizzata in quella regione e per la difesa dell’ortodossia della fede. La tradizione attribuisce a vescovo di Neocersarea una serie di miracoli, che gli valsero il titolo di “Taumaturgo”. Gregorio morì, dopo 25 anni di episcopato, il 17 novembre 270; patrono contro i terremoti, piene dei fiumi.