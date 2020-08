SANT’Oggi. Martedì 25 agosto si festeggia san Giuseppe Calasanzio, san Pellegrino martire, san Luigi IX e santa Patrizia di Costantinopoli

Oggi 25 agosto si festeggia(al secolo José de Calasanz), nacque a Peralta del Sal (Spagna) l’11 marzo 1557, nel castello di Calasanza. Durante i suoi studi si sentì chiamato al sacerdozio, anche se trovò la contrarietà del padre. Si preparò con un forte impegno, conseguendo con lode i titoli accademici di baccalaureato in lettere e laurea in teologia. Fu ordinato sacerdote nel 1583, all’età di 26 anni, svolse una intensa attività apostolica al servizio di diversi vescovi della sua regione, fu proprio per espletare qualche pratica giuridica del suo vescovo, che nel 1592, venne a Roma, nel frattempo nella sua vita romana egli faceva scoperte che lo avrebbero trasformato radicalmente. Aveva iniziato al servizio del cardinale Marcantonio Colonna come educatore dei suoi nipoti, ma intanto veniva a conoscenza della realtà dolorosa e degradata della Roma dei quartieri popolari, di Trastevere in particolare, molto diversa da quella splendente della corte pontificia e dei palazzi cardinalizi e aristocratici. Un giorno, mentre passava in una piazza, fu colpito in modo insolito dallo spettacolo di una turba di sudici e malvestiti ragazzi che giocavano tra grida scomposte, atti sconci, litigi e bestemmie. Di colpo comprese qual era la missione per la quale era giunto a Roma dalla sua patria lontana: la scuola. Fondò, nel 1597, nella Chiesa di Santa Dorotea la “prima scuola pubblica e gratuita dell’Europa”. Giuseppe alla sua opera diede il nome di “Scholae Piae” (Scuole Pie), per significare che esse dovevano essere totalmente gratuite. Un’opera benefica, ma troppo innovativa; per questo né le autorità civili, né gli altri Istituti religiosi, ai quali Giuseppe si era rivolto, vollero prendersene cura. Fu così che nel 1617 lui stesso, con i suoi collaboratori, per dare futuro alle sue scuole, fondò la “Congregazione Paolina dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie” (“paolina” dal papa Paolo V che l’approvò), elevata poi da papa Gregorio XV ad Ordine religioso nel 1621 con il nome attuale. Il centro delle sue idee educative fu il rispetto per la personalità di ogni bambino e il vedere in essi l’immagine di Cristo. Dovette difendere le sue scuole da non pochi calunniatori, in modo particolare religiosi della sua stessa Congregazione, che pretesero dal papa Urbano VIII che fosse deposto da Superiore Generale e Innocenzo X nel 1646 soppresse le Scuole Pie come Ordine religioso. Egli, però, in quegli anni terribili, non perse mai la speranza, anzi esortava i suoi religiosi a sperare: il Signore avrebbe provveduto. E così avvenne di fatto: pochi anni dopo la sua morte, nel 1656, il papa Alessandro VII ristabilì le Scuole Pie come Congregazione religiosa e il suo successore Clemente IX, tredici anni dopo, le dichiarò nuovamente Ordine religioso di voti solenni. La speranza di Giuseppe non fu delusa perché era riposta in Dio e nella consapevolezza che le Scuole Pie erano opera di Dio. Morì il 25 agosto 1648, a 91 anni; patrono delle scuole popolari.