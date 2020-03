Saraceni Mtb Race: due mesi al via!

Nuovo anno e rinnovati stimoli per mettere in cantiere la Saraceni Mtb Race: il 3 maggio sarà sicuramente una data da ricordare per il popolo della mountain bike campana e del Sud Italia pronto ad affrontare un’ennesima avventura in sella alle ruote grasse tra le meraviglie del Cilento.

Una manifestazione di altissimo valore sportivo e tecnico che rimane il fulcro dell’attività dall’Asd Cilento Mtb e che gode del patrocinio del comune di Agropoli e della Provincia di Salerno.

Alla conferma del Giro della Campania Off Road, si aggiunge la novità del Prestigio della rivista Mtb Magazine che raggruppa le granfondo più blasonate dell’intera penisola.

Per l’edizione 2020 confermati il percorso lungo di 40 chilometri e quello corto di 27 chilometri.

“Il connubio fra sport e turismo che si realizza nella nostra manifestazione ogni anno – spiega l’organizzatore Attilio Grattacaso – è il miglior modo per veicolare le spettacolari caratteristiche del nostro territorio con un ritorno di immagine sicuramente positivo per tutta Agropoli e il Cilento”.

ISCRIZIONI

Ecco le quote: 25 euro fino al 1°aprile, 30 euro dal 2 al 30 aprile. Non si accettano nuove iscrizioni la mattina della gara. Info complete al link https://www.mtbonline.it/Evento/1873

