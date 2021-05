E’ stato rintracciato a Napoli poco fa presso piazza Garibaldi il 15enne di Saviano che nel pomeriggio odierno si era allontanato volontariamente da casa dopo aver lasciato un biglietto ai suoi genitori. Il giovane è stato ritrovato grazie al tam tam della rete. Il papà è andato a recuperarlo per riportarlo a casa. Una bravata che ha messo in agitazione per alcune ore famiglia e non solo.

adsense – Responsive – Post Articolo