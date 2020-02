SAVIANO. In memoria della Shoah, le iniziative svolte dal Circolo Didattico di Saviano

Il giorno 27 Gennaio di ogni anno ricorre la giornata della memoria in ricordo della Shoah. Anche quest’anno nelle nostre scuole di ogni ordine e grado sono stati organizzati momenti di racconto dei fatti e di riflessione sul periodo della storia, vissuto tragicamente dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Il 6 Febbraio 2020, presso la sala consiliare del Comune di Saviano, anche gli Alunni delle classi V del Circolo Didattico di Saviano plessi “M. di Piemonte” e “Capocaccia”, hanno voluto ricordare questo tragico periodo nazista con un momento di riflessione e comunicazione. Dopo uno studio e una ricerca effettuati per il progetto promosso dalla Scuola, autorizzato dalla D.S. Prof.ssa Palma Miracapillo, gli alunni hanno ricordato, i momenti amari e tristi del giorno della Shoah e il sacrificio di coloro che si sono adoperati, rischiando la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché i deportati militari e politici italiani. Durante l’evento, in successione, si sono alternati diversi alunni delle classi V, che si sono esibiti con recite, letture e poesie, testimoniando le sofferenze vissute dai nostri avi. L’iniziativa commemorativa, è stata fortemente voluta e realizzata dalla Ref. Ins. Lucia Allocca, in collaborazione con le seguenti Insegnanti: Caramiello A. (Vicaria), De Rosa C. Maffettone G., De Falco M., Napolitano M.A., D’Ambrosio G., Del Giudice M., Foresta R.. Ha partecipato all’iniziativa il Sig. Ciro D’Avino della Comunità Ebraica di Napoli, che ha risposto in modo esaustivo alle domande e alle curiosità proposte dagli alunni. Coinvolgente ed emozionante è stata la poesia scritta da Andrea Tufano, che recita: “Il fumo nero si sparge nel cielo e va via come un brutto pensiero. È’ questo il fumo gradito al Signore? Forni crematori dove brucian le persone. Campi di sterminio con tanti bambini che come scheletrini si rifugiano sotto i lettini. Hanno paura, vogliono la mamma, cercano amore ma trovan dolore. Hitler è pazzo, agisce da cagnaccio, sparge terrore vuole solo orrore. Poi tutto svanisce, il mondo tace, il fumo finisce.” L’evento è stato animato musicalmente dai canti in coro diretti dalle Maestre Marilena Mirra ed Elena Reale e si è concluso con i ringraziamenti e i saluti della Vicaria a nome della D.S. a tutti i partecipanti. (Pasquale Iannucci)

