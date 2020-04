SAVIANO. L’ultimo saluto al dottore Carmine Sommese, il carro funebre farà tappa a Baiano, Nola e infine a Saviano

Venerdi 17 Aprile 2020, il Coronavirus ha strappato alla sua famiglia e ai suoi concittadini il Sindaco di Saviano Dott. Carmine Sommese. Per molti giorni, egli ha combattuto in prima linea presso l’Ospedale S. Maria la Pietà di Nola per curare le persone contagiate a questo terribile Virus, che senza armi e senza pietà mieta vittime tra giovani ed anziani di ogni età. Circa un mese fa la notizia della sua posività al Covid 19, sconvolsetutti noi savianesi, in quanto Carmine, oltre ad essere il nostro Sindaco da tanti anni, era un eccellente medico disponibile sempre con tutti, non solo nel campo della medicina. Egli era molto stimato da tutti noi concittadini come hanno dimostrato i risultati nelle ultime elezioni politiche a Saviano. Molto partecipe a tutti gli eventi savianesi, che onorava con la sua presenza: le feste del paese, le feste sociali, avvenimenti funebri, sportivi e religiosi. Ora ancora più triste è la sua dipartita, perché a causa del Virus, nessuno ha potuto partecipare fisicamente al suo ultimo percorso funebre. Carmine, il nostro caro Dottore aveva sempre un sorriso per tutti e si rivolgeva alle persone con quella semplicità e quella dolcezza che ogni padre ha per il proprio figlio. Egli dava sicurezza e nei primi tempi della diffusione del Coronavirus si è molto prodigato per i suoi cittadini mettendo a disposizione per gli anziani e i non autosufficienti, assistenti sociali e potenziando il servizio sanitario. Oggi, 18 Aprile 2020 all’età di 66 anni la salma di Carmine Sommese toccherà i punti simboli della sua esistenza terrena partendo dall’ospedale di Avellino farà una tappa simbolica a Baiano, presso la clinica dove per anni lo ha visto svolgere la sua professione per poi toccare l’ospedale di Nola, dove era primario è infine al Comune di Saviano dove era sindaco indiscusso dal 2012 e in fine sarà tumulato presso il cimitero cittadino. Nonostante i divieti di assembramenti la gente è pronta a tributargli l’ultimo saluto. Condoglianze alla moglie: Dott.ssa Marina Gambardella, alle sue tre Figlie: Maria, Martina, Viviana, al fratello, alla sorelle e ai cognati. (Pasquale Iannucci)





