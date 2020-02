SAVIANO. Sfilata in maschera per il Circolo Didattico

Il giorno 21 febbraio 2020 si è conclusa con successo la sfilata carnevalesca, promossa dal Circolo Didattico di Saviano, (D.S. Prof.ssa Palma Miracapillo) ed organizzata dalla Coordinatrice Ins.Vicaria Anna Caramiello Il fantastico e goliardico corteo in maschera, ricco di colori, costumi, palloncinie coriandoli, formato da Alunni, Insegnanti e genitori della Scuola d’Infanzia e Primaria, è partito dalla sede centrale di Via Roma, per giungere, attraverso Corso Italia e Corso Europa alla palestra della Scuola Media, dove è stato eseguito uno spettacolo musicale e folkloristico. I numerosi spettatori, assiepati sulle gradinate della palestra della Scuola Media, hanno potuto assistere, pertanto, allo svolgimento della manifestazione, abilmente presentata dall’Ins. Anna Caramiello e curata dallagiovane coreografa Maestra Tiziana Cinquegrana e dalla collaboratrice Giusi Cuccurullo Gli Alunni sono stati i veri protagonisti della tematica rappresentata:“Un Ambiente da favola”, e la Sfilata di Carnevale ha avuto come obiettivo la crescita e la socializzazione dei bambini conlo spirito di allegria e il piacere di trascorrere insieme ai genitori e ai cittadini alcune ore spensierate. Significativo e pregevole è stato anche il balletto eseguito da alcuni rappresentanti dell’I.C.46° Scialoia Cortese di Napoli, gemellato con il C.D. di Saviano..Lo spettacolo si è concluso con gli interventi:della Dirigente Scolastica Dott.ssa Palma Miracapillo, del Presidente del CarnevalePasquale Napolitano e del Sindaco di Saviano Dott. Carmine sommese, Il balletto finale eseguito da tutti i bambini con gli applausi e i complimenti della Platea, hannosancito la buona riuscita della manifestazione. (Pasquale Iannucci)

