Scandone. Robustelli: “Nardò costruita per vincere, vogliamo dare continuità”.

di Lucio Ianniciello

Coach Robustelli parla di Nardò, prossimo avversario della Scandone al DelMauro, domenica prossima alle 19,30: “È in una forma molto importante, viene da 11 vittorie consecutive ed è costruita per vincere. Può contare su Dip, gli esterni Burini e Petrucci, Coviello, giocatori dal grande impatto offensivo e taglia fisica”.

Come si prepara la Scandone ad affrontare un match del genere: “Vogliamo dare continuità a quelle che sono state le ultime prestazioni cercando di esprimere la nostra pallacanestro. Sappiamo che non sarà una gara facile ma proveremo a non guardare il divario in classifica e giocare in modo solido. I ragazzi ci metteranno tutto l’impegno per portare a casa 2 punti importanti per la corsa play out che ci vede protagonisti”.

