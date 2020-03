Scuole chiuse fino a metà marzo per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Governo durante la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Erano già state sospese fino a domenica le lezioni in Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche ed Emilia-Romagna. La chiusura sarebbe circoscritta a metà marzo, in attesa di valutare l’evoluzione del contagio. Per l’ufficialità entro il pomeriggio di oggi.

