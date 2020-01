Se ne va un grande del calcio, addio al “Pelé bianco” Pietro Anastasi.

🔊 Ascolta l'articolo

di Lucio Ianniciello

All’età di 71 anni si è spento Pietro Anastasi, uno degli attaccanti più forti degli anni ’70. Un malore con cui lottava da tempo lo ha portato via. Dopo aver esordito in Serie D con la Massiminiana e aver contributo con le sue reti alla promozione del club siciliano in Serie C, obiettivo mai raggiunto da un team ormai scomparso, nel 1966 approdo’ a Varese. Al primo anno nella squadra lombarda che militava in Serie B fu subito salto in A dove collezionerà 338 presenze e 105 marcature. Le sue doti di goleador non passarono inosservate alla Juventus, con i bianconeri gioco’ dal 1968 a 1976 vincendo tre scudetti e segnando 78 reti, 205 le presenze. L’attaccante catanese da “u turcu”, soprannominato così nella sua città per la carnagione scura che si accentuava fortemente in estate, divenne “Pietruzzu” e “Pele’ bianco”. Qualità di realizzatore non mente. Con la Nazionale italiana vinse l’Europeo 1968, sua una delle reti nella finale con la Jugoslavia. In totale 25 presenze e 8 reti con la maglia azzurra. Fu costretto, per un infortunio, a disertare il Mondiale 1970 in Messico. Dopo 8 anni con la Juve, passò all’Inter in uno scambio con Boninsegna. In nerazzurro vinse una Coppa Italia. Capace di strappi incredibili, tipo i 3 gol alla Lazio partendo dalla panchina in soli 4′. Ascoli e Lugano le squadre dove concluse la carriera.