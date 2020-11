Serie A Futsal. Pesante battuta d’arresto per la Sandro Abate, perde 6-2 sul campo della Colormax Pescara.

Perde male la Sandro Abate in casa della penultima in classifica Colormax Pescara che si impone per 6-2. Dopo una serie di risultati utili consecutivi, gli uomini di Lopez tornano sulla terra. Il primo tempo non lasciava presagire un tale risultato finale, infatti il team avellinese andava al riposo in vantaggio per 1-2 grazie alle reti di Dalcin e Fantecele che ribaltavano la marcatura di Coco. Nella ripresa la Sandro Abate non c’è, André con una doppietta fa mettere la freccia a Pescara, Paulihno e un’altra doppietta del portiere Mazzocchetti fissano il 6-2. Gli avellinesi incassano la pesante battuta d’arresto, in classifica rimangono tra le prime quattro.

COLORMAX PESCARA-SANDRO ABATE AVELLINO 6-2 (1-2 p.t.)

COLORMAX PESCARA: Mazzocchetti, Paulinho, Andrè, Leandro, Coco, Arroyo, Santacroce, Ferraioli, Scarinci, Papalinetti, Agostinelli, De Luca. All. Palusci

SANDRO ABATE AVELLINO: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Dalcin, Ercolessi, Santamaria, Lombardi, Abate, Kakà, Iandolo, Nicolodi, Vitiello, Preziuso. All. Lopez

MARCATORI: 2’40” p.t. Coco (CP), 3’20” Dalcin (SA), 13’22” Fantecele (SA), 6’02” s.t. Andrè (CP), 6’49” Andrè (CP), 8’52” Paulinho (CP), 16’02” Mazzocchetti (CP), 19’56” Mazzocchetti (CP)

AMMONITI: Abate (SA), Leandro (CP), Santacroce (CP), Andrè (CP), Coco (CP)

ARBITRI: Lorenzo Cursi (Jesi), Fabrizio Andolfo (Ercolano) CRONO: Gianluca Rutolo (Chieti)

