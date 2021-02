Serie A Futsal. Sandro Abate implacabile, vince 6-2 contro Lido di Ostia.

di Redazione sportiva

Altra vittoria della Sandro Abate, questa volta al DelMauro, dopo l’1-5 rifilato al Real San Giuseppe nel derby. A cadere nel palazzetto avellinese è stata Lido di Ostia, 6-2 il risultato. I ragazzi di Batista proseguono spediti in ottica play off.

Devono passare 12′ per il vantaggio irpino, è Nicolodi a servire Kakà che non si fa pregare per segnare. Prima c’erano state un paio di occasioni per la Sandro Abate e una gran parata di Perez sul calcettista ospite Cutrupi. È Dalcin a siglare il raddoppio, spazi concessi dai laziali che i padroni di casa sfruttano. Al 13′ il tris: il marcatore è Nicolodi imbeccato da Fantecele. Ostia combatte, non ci sta e trova la rete di Poletto al 19′. In un amen Sandro Abate ristabilisce le distanze: gran circolazione palla e Crema insacca il 4-1.

Nella ripresa, al 6′, si rifa’ sotto Lido di Ostia grazie al gol di Pazetti. I ragazzi di Batista sono in controllo e all’11’ Kakà firma il 5-2. Il tempo di un rosso per Pazetti, due legni della Sandro Abate e il 6-2 di Jonas prima della fine del match.

