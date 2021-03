SERINO. “Serino tra Cielo, Acqua e Terra”, tributo alla giornata mondiale dell ’acqua

In occasione della giornata mondiale dell ’acqua, il Comune di Serino sotto l ’assessorato alla cultura e al turismo di Sabino Matta, in collaborazione con ABC Napoli, ha realizzato un cortometraggio dal titolo: “Serino tra Cielo, Acqua e Terra”.

Un video, eseguito a costo zero dall’assessore Matta, che rappresenta l’anima dell’antico Acquedotto Augusteo attraverso uno sguardo profondo sull’immagine, dal buon esito creativo di un rapporto ispirato, storico, artistico con il mondo.

“Questa mia idea in collaborazione con ABC ( attuale acquedotto di Napoli) potrebbe creare un volano di sviluppo impressionante, capace di attrarre un turismo di qualità coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. Tale progetto può essere articolato attraverso visite guidate all’interno dell’acquedotto di Serino non appena sarà possibile. Con la pandemia l’utilizzo di video, del digitale, si sono creati ancora più attrattori, che riescono ad agire in modo diverso e più ampio. Si può ammirare al suo interno una lapide dell’acquedotto Claudio, dopo il rifacimento dell’acquedotto Augusteo. Tale reperto archeologico importantissimo è ubicato nei locali dell’ABC a Serino. Gli storici definiscono l’acquedotto augusteo la più grande opera di ingegneria idraulica dell’antichità che da Serino arriva alla ”Piscina mirabilis” di Bacoli”, ha dichiarato l’assessore Matta che ha tratto ispirazione, a sua detta, nelle parole di Papa Francesco nella Laudato si’ : “La difesa della terra e dell’acqua è difesa della vita”. chiama la “questione dell’acqua”, collegandola all’esaurimento delle risorse naturali dovuto alla cattiva abitudine di sprecarle e buttarle via a livelli inauditi. “Oggi 22 marzo 2021 giornata mondiale dell’acqua auguro a tutti, forza e coraggio in nome dell’Arte e della nostra sempre e comunque meravigliosa Serino”, ha concluso.

LINK VIDEO

https://youtu.be/vC6md4hZJqc