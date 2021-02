Sicurezza informatica, CyberChallenge.it all’Università di Salerno: due studenti dell’ITT “Dorso” ammessi al corso di formazione.

Gli alunni prenderanno parte ad un programma per giovani talenti.

Presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “

Guido Dorso”

di Avellino, diretto dalla prof.ssa Gabriella Pellegrini, due

alunni della classe 4Bi dell’indirizzo,

Informatica e telecomunicazioni

hanno superato le due prove di

ammissione e sono stati selezionati per costituire un gruppo di 20 studenti, comprendente anche studenti

universitari, che seguirà un corso presso

l’Università degli Studi di Salerno.

CyberChallenge.IT

è un programma di formazione per i giovani talenti che punta a ridurre

significativamente l’odierna carenza della forza lavoro in ambito informatico, ponendosi come la principale

iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti

della sicurezza informatica, incoraggiandoli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity,

mettendo così le loro capacità a disposizione del sistema Paese. Il programma si inserisce all’interno

dell’Indirizzo Operativo n. 3 del “Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica”,

guidato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – Dipartimento delle informazioni per

la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è supportato dal Sistema di Informazione per

la Sicurezza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministero della

Difesa. I candidati sono giovani fra 16 e 23 anni che studiano nelle Scuole Superiori e nelle Università

italiane.

Un plauso va ai due eccellenti studenti della scuola, per le competenze dimostrate e per come hanno

egregiamente rappresentato l’Istituto tecnico tecnologico Guido Dorso di Avellino su tutto il territorio

provinciale.

