SIRICO (SAVIANO). E’ andata in scena la festa di San Giovanni Battista

Nel rispetto delle norme della pandamia Covid-19 Il Sac. Don Salvatore De Simone, parroco della Chiesa di Sirico S.Giovanni B.. Saviano, insieme al Comitato Festa e alla Comunità Parrocchiale, ha celebrato la Festa di S. Giovanni Battista, patrono della Frazione di Saviano. Profeta, Eremita, Martire, S.Giovanni B. in ogni aspetto è un vero e proprio modello per i credenti di ogni epoca. Egli è l’unione tra cielo e terra, tra passato e futuro. Il messaggio del Battista è un forte invito alla convivenza e al vivere sociale. Secondo il Programma Religioso, si sono svolti nei giorni 21 – 22 e 23 Giugno 2021 il Triduo in preparazione alla solennità: il Rosario e la S. Messa: Durante le omelie delle Messe, il Sacerdote Don Salvatore ha presentato la figura di S. Giovanni nei vari aspetti: Profeta, Eremita e Martire.Il giorno 23 Giugno, al termine della S.Messa, la Compagnia Teatrale Parrocchiale “S. Giovanni Battista” ha presentato “Intrigo a palazzo”: lettura dei brani sul martirio di S.Giovanni Battista. Giovedi 24 Giugno “Solennità della nascita di S. Giovanni Battista, la Messa Solenne serale è stata celebrata sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale con la partecipazione di numerosi fedeli che hanno vissuto forti momenti fi preghiera e devozione verso il santo. Alla funzione religiosa è stato presente anche il nostro Sindaco Avv. Vincenzo Simonelli, che ha salutato tutta la comunità presente, ha elogiato il gruppo canoro parrocchiale e il Parroco per l’organizzazione e il coinvolgimento dei fedeli. Al termine della S. Messa vespertina presso l’abitazione della famiglia De Sena in via T. Tufano, n. 19, il parroco Don Salvatore De Simone ha benedetto la Statua di S. Giovanni Battista opera dell’dell’artista Antonio Panico. Il rito religioso si è concluso con i fuochi d’artificio offerti dal comitato festa e i ringraziamenti del Sac. Don Salvatore De Simone, a tutti i fedeli per la loro partecipazione, con la speranza di migliorare l’evento nel migliore dei modi anche l’anno prossimo. (Pasquale Iannucci)

