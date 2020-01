SPERONE. Alla scuola secondaria di primo grado “Alda Merini” si è svolto l’Open Day. Video e Foto

🔊 Ascolta l'articolo

Si è tenuto oggi, venerdì 17 gennaio 2020, a Sperone presso la Scuola Media “Alda Merini” l’open day organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Dopo il saluto del sindaco di Sperone l’avv. Marco Santo Alaia e del dirigente Scolastico Vincenzo Serpico, la palla è passata agli studenti che con il tema delle Olimpiadi, le prossime quest’anno si terranno a Tokio, hanno descritto nel migliore dei modi tutte le qualità della loro scuola. Noi abbiamo immortalato in un video, allegato, lo spettacolo messo in scena nell’atrio del primo piano della scuola di via dei Funari.





