SPERONE. Il giorno del Maio in onore di Sant’Elia. Video e Foto

E’ andata in scena come previsto la festa in onore di Sant’Elia, patrono di Sperone, e come sempre ogni 20 febbraio protagonista è il Maio. Dopo il taglio avvenuto domenica scorsa il comitato festa ha sfilato questa mattina per le strade principali del paese con il “grande albero” fino a raggiungere il piazzale Sant’Elia dove è stato issato in onore del patrono. Tanta la partecipazione del popolo e quest’anno ha visto anche la presenza di un folto gruppo di devoti a Sant’Elia venuti da Peschici dopo il gemellaggio siglato tra le due comunità cha hanno lo stesso Santo protettore. Ecco in allegato il video della sfilata e alcune foto.







adsense – Responsive – Post Articolo