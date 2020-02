SPERONE. Il popolo del Maio di Sant’Elia fa festa dopo il taglio. Video e Foto

Festa grande tra i partecipanti alla festa in onore di Sant’Elia che oggi, domenica 16 febbraio, ha visto il taglio del Maio in località Arciano a Baiano. Dopo la lunga mattinata che ha visto i partecipanti procedere alla scelta e al taglio del grosso albero, che il giorno di Sant’Elia sfilerà per le strade cittadine prima di essere issato dinanzi alla Chiesa dedicata al patrono speronese, tutti si sono radunati nei pressi del “Casone” sempre in località Arciano dove hanno banchettato divertendosi. Ecco le foto e il video.





