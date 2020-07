Bassa Irpinia come da qualche anno prende parte ai festeggiamenti in onore di Sant’Elia e Sant’Eliseo che si tengono a Sperone il 20 luglio. Oggi la festa è stata raccontata in diretta da Lucia Carullo e Alessia Conte. Ecco in allegato il Video e le Foto.





