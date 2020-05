SPERONE. Lavori ai giardinetti e pista ciclabile. La denuncia di un lettore

La denuncia questa volta arriva da Sperone, esattamente da via Giovanni XXIII dove da alcuni giorni dai lavori di taglio dell’erba di aiuole, piste ciclabile e parco, effettuati dagli operai della Comunità Montana, rendono inutilizzabili le strutture per i residui vegetali lasciati a terra. I residenti muniti di macchina fotografica hanno voluto denunciare il tutto per il tramite del nostro giornale. “ Si tratta della pista ciclabile e del parco in via Giovanni XXIII. Circa una decina di giorni fa la comunità montana ha lavorato per una settimana tagliando erbacce e “ripulendo”. Peccato, però, che tutto è rimasto lì e nessuno ha provveduto a rimuovere i cumuli tagliati facendo si, che il vento di questi giorni, rendesse di nuovo impraticabili tali zone”.

